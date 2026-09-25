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نشست «تابآوری اجتماعی» با حضور جمعی از دانشگاهیان، مدیران استان و دغدغهمندان حوزه اجتماعی، با هدف بررسی راهکارهای تقویت تابآوری قشرهای مختلف جامعه در تالار اندیشه دانشگاه یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست «تابآوری اجتماعی» با حضور جمعی از دانشگاهیان، مدیران استان یزد و دغدغهمندان حوزه اجتماعی، با هدف بررسی راهکارهای تقویت تابآوری قشرهای مختلف جامعه در تالار اندیشه دانشگاه یزد برگزار شد. در این نشست که در قالب سلسله نشستهای «صبح جمعه» برگزار شد، ظرفیتها و راهکارهای ارتقای تابآوری اجتماعی و افزایش توان جامعه در مواجهه با چالشها و مسائل مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.شرکتکنندگان در این نشست بر ضرورت توجه به ابعاد مختلف تابآوری اجتماعی و نقش نهادهای علمی، مدیریتی و اجتماعی در تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش مشارکت عمومی تأکید کردند.
همچنین در این نشست، دیدگاهها و پیشنهادهای مختلف درباره چگونگی ارتقای تابآوری در میان قشرهای مختلف مردم مطرح و بر استفاده از ظرفیت دانشگاهها، نهادهای اجتماعی و دستگاههای اجرایی برای تحقق این هدف تأکید شد.
دعایی مدیرعامل اندیشکده جهش در یزد، نیز در این نشست بر اهمیت پرداختن به موضوع تابآوری اجتماعی و ضرورت ایجاد زمینه برای گفتوگوی مستمر میان دانشگاهیان، مدیران و فعالان اجتماعی تأکید کرد.
این نشست با هدف ایجاد زمینه برای هماندیشی و ارائه راهکارهای عملی در حوزه مسائل اجتماعی برگزار شد.