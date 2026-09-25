به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مسئول ستاد اقامه نماز جمعه شهر یزد گفت: این میز خدمت با هدف تسهیل ارتباط مردم با مدیران دستگاه‌های اجرایی، پاسخگویی به مطالبات و پیگیری درخواست‌های مراجعه‌کنندگان برگزار شد.حرزاده افزود: میز خدمت نماز جمعه یزد در مناسبت‌های مختلف با حضور مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی برپا می‌شود و در این هفته، مدیران آموزش و پرورش و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در آن حضور داشتند.

وی، راهنمایی و مشاوره به مراجعه‌کنندگان، دریافت و ثبت نامه‌های مردمی در دبیرخانه را از جمله خدمات ارائه‌شده در این میز خدمت عنوان کرد.مسئول ستاد اقامه نماز جمعه شهر یزد ادامه داد: پاسخگویی مستقیم به پرسش‌های مردم و پیگیری مطالبات و درخواست‌های مراجعه‌کنندگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن، از دیگر اهداف برپایی این میز خدمت است.