به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم کشتی استقلال قم عصر امروز در چارچوب بازی‌های هفته نخست لیگ برتر کشتی فرنگی کشور، برابر تیم دانشگاه آزاد ایذه با نتیجه ۶ - ۴ به پیروزی رسید.

این رقابت به میزبانی سالن دوهزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان برگزار شد وکیانوش شمشیری، امیر عبدی، رضا آذرشب، امیررضا مرادیان، محمدامین استادمحمد و وحید دادخواه ۶ فرنگی‌کار پیروز نماینده قم در این بازی بودند.

استقلال قم مدافع عنوان قهرمانی است و در فصل گذشته بر سکوی نخست لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور ایستاده بود.