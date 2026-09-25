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استقلال قم فصل جدید لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور را با پیروزی پشت سر گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم کشتی استقلال قم عصر امروز در چارچوب بازیهای هفته نخست لیگ برتر کشتی فرنگی کشور، برابر تیم دانشگاه آزاد ایذه با نتیجه ۶ - ۴ به پیروزی رسید.
این رقابت به میزبانی سالن دوهزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان برگزار شد وکیانوش شمشیری، امیر عبدی، رضا آذرشب، امیررضا مرادیان، محمدامین استادمحمد و وحید دادخواه ۶ فرنگیکار پیروز نماینده قم در این بازی بودند.
استقلال قم مدافع عنوان قهرمانی است و در فصل گذشته بر سکوی نخست لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور ایستاده بود.