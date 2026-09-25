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وزیر آموزش و پرورش از مدیریت جهادی استاندار آذربایجانغربی در مسیر اعتلای تعلیم و تربیت قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، وزیر آموزش و پرورش با ارسال لوح تقدیر به رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی، از حمایتها، اقدامات و رویکردهای وی در راستای ارتقای نظام تعلیم و تربیت و توجه راهبردی به آموزش و پرورش استان قدردانی کرد.
علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در این لوح با تأکید بر نقش بنیادین نظام تعلیم و تربیت در رشد و پیشرفت جامعه، تحقق اهداف این حوزه را نیازمند همافزایی و مشارکت همه دستگاهها و ارگانها دانسته است.
در متن این لوح آمده است که حضور اثرگذار در عرصههای علمی، آموزشی، پرورشی، فرهنگی و اجتماعی، مرهون تلاش مدیرانی است که با تعهد و خلوص، مسیر پیشرفت و تعالی آیندهسازان ایران اسلامی را دنبال میکنند.
وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به جایگاه استانداران به عنوان رؤسای شوراهای آموزش و پرورش استانها، نقش آنان در بهرهگیری از ظرفیتهای استانی و ملی، تقویت مشارکت بینبخشی و مردمی و تحقق اهداف اسناد بالادستی، بهویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را مهم و اثرگذار عنوان کرده است.
کاظمی با توجه به اهتمام استاندار آذربایجانغربی در مسیر نهضت مدرسهسازی، دستاوردهای حاصل در این عرصه را نتیجه مدیریت جهادی، بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای ملی و استانی و جلب مشارکت خیرین و دستگاههای اجرایی دانسته و از اینکه رضا رحمانی، آموزش و پرورش را در زمره اولویتهای اصلی و مورد توجه راهبردی خود قرار داده، قدردانی کرده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرده که تلاشهای ارزشمند استاندار آذربایجانغربی با بهرهگیری از ظرفیتهای محلی و توانمندیهای بومی، در مسیر تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت، اجرای سند تحول بنیادین و سیاستهای راهبردی دولت وفاق ملی بیش از پیش استمرار یابد.