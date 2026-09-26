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مسئول مرکز اورژانس ۱۱۵ شهرستان اقلید، از جان باختن راننده یک دستگاه خاور در پی واژگونی این خودرو در گردنه امامزاده اسماعیل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محسن رضایی، گفت: گزارشی مبنی بر این حادثه به مرکز اورژانس ۱۱۵ اقلید اعلام شد که بلافاصله آمبولانس پایگاه شهربالا به محل اعزام شد.
رضایی افزود: در این حادثه راننده ۶۰ ساله خاور به علت شدت جراحات وارده، پیش از رسیدن کارشناسان اورژانس جان خود را از دست داده بود.
او در پایان بیان کرد: علت دقیق این حادثه از سوی مراجع ذیربط در دست بررسی است.