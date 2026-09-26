به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محسن رضایی، گفت: گزارشی مبنی بر این حادثه به مرکز اورژانس ۱۱۵ اقلید اعلام شد که بلافاصله آمبولانس پایگاه شهربالا به محل اعزام شد.

رضایی افزود: در این حادثه راننده ۶۰ ساله خاور به علت شدت جراحات وارده، پیش از رسیدن کارشناسان اورژانس جان خود را از دست داده بود.

او در پایان بیان کرد: علت دقیق این حادثه از سوی مراجع ذی‌ربط در دست بررسی است.