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مردم نوع دوست شهرستان آباده در هفته دفاع مقدس ۴۰ واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان آباده گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس و با همت خانه هلال شهر سورمق و همکاری سازمان انتقال خون، ۴۰ واحد خون سالم توسط مردم نیکوکار این شهر اهدا شد.
علی سعادتمند افزود: اهدای خون از سوی شهروندان آباده، اقدامی ارزشمند در راستای کمک به تأمین ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی و حمایت از بیماران نیازمند به خون و فرآوردههای خونی است و این مشارکت مردمی جلوهای از ایثار، همدلی و نوعدوستی به شمار میرود.
سعادتمند در ادامه گفت: خانههای هلال با تکیه بر ظرفیتهای مردمی، زمینه حضور و مشارکت شهروندان در فعالیتهای بشردوستانه را فراهم میکنند و استمرار چنین برنامههایی میتواند به تقویت فرهنگ مسئولیتپذیری و خدمترسانی در جامعه کمک کند.