مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان گفت: آتش سوزی عرصه‌های منابع طبیعی شهرستان ایذه بعد از ۸ ساعت عملیات اطفا، مهار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فتح‌الله ابوعلی بیان کرد: در پی گزارش‌های مردمی و دوستداران طبیعت مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در ارتفاعات کوه چیوه سراک و پرچستان اورک شالو از توابع بخش مرکزی شهرستان ایذه نیروهای یگان حفاظت این اداره در قالب ۲ اکیپ مجهز به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: نیروهای حفاظتی پس از چندین ساعت کوهپیمایی در محل حریق حضور یافتند و عملیات اطفا را آغاز کردند.

ابوعلی تصریح کرد: این حریق در ۲ ضلع متفاوت منطقه آغاز شد و با توجه به سخت عبور بودن منطقه، وزش باد شدید و تراکم زیاد علوفه سرانجام با تلاش نیروهای یگان حفاظت این اداره و تعدادی از جوامع محلی به‌طور کامل مهار شد و نیروها تا خنک‌سازی کامل در منطقه حضور داشتند.

خوزستان ۴.۹ میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی ملی دارد که یک میلیون هکتار از این میزان جنگل های زاگرس است.

در تابستان امسال شاهد وقوع آتش‌سوزی‌هایی در عرصه طبیعی مناطق کوهستانی و جنگلی استان بودیم که یک نفر نیز در عملیات مهار آتش جان خود را از دست داد.