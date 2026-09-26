به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان داراب گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی و در قالب پویش «ارمغان مهر»، ۱۵۰ بسته نوشت افزار میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار بخش جنتاین شهرستان توزیع شد.

محمود حیدری افزود: این بسته‌ها با همکاری داوطلبان جمعیت هلال‌احمر و با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و کمک به فراهم شدن زمینه آغاز سال تحصیلی با امید و نشاط بیشتر در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.

او ادامه داد: این اقدام در راستای ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و با مشارکت خیرین و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر انجام گرفت.