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خیران و داوطلبان جمعیت هلالاحمر ۱۵۰ بسته نوشت افزار را بین دانش آموزان کم برخوردار بخش جنت شهرستان داراب توزیع کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان داراب گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی و در قالب پویش «ارمغان مهر»، ۱۵۰ بسته نوشت افزار میان دانشآموزان کمبرخوردار بخش جنتاین شهرستان توزیع شد.
محمود حیدری افزود: این بستهها با همکاری داوطلبان جمعیت هلالاحمر و با هدف حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار و کمک به فراهم شدن زمینه آغاز سال تحصیلی با امید و نشاط بیشتر در اختیار دانشآموزان قرار گرفت.
او ادامه داد: این اقدام در راستای ترویج فرهنگ نوعدوستی و حمایت از دانشآموزان نیازمند و با مشارکت خیرین و داوطلبان جمعیت هلالاحمر انجام گرفت.