تیم شهرداری ساوه بر میهمان مشهدی غلبه کرد، سن ایچ به تساوی رضایت داد و شازندی‌ها شکست سنگینی متحمل شدند .

یک تساوی، یک پیروزی و یک شکست در کارنامه سالنی بازان

یک تساوی، یک پیروزی و یک شکست در کارنامه سالنی بازان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه لیگ برتر فوتسال و از هفته ششم شهرداری ساوه ۳ دو تیم دائم پناه مشهد را برد، پالایش نفت شازند یک ۶ شکست سنگینی را از گهر زمین سیرجان متحمل شد و تیم سن ایچ ساوه در قرچک به تساوی در عدد یک مقابل نگین تندیس بسنده کرد.

بدین ترتیب پالایش نفت شازند با همان ۱۰ امتیاز قبلی پنجم شد، سن ایچ با تساوی در این هفته ۱۰ امتیازی و هشتم شد و تیم شهرداری ساوه با پیروزی در هفته ششم ۶ امتیازی و یازدهم شد.

در هفته هفتم این رقابت‌ها جمعه دهم مهرماه پالایش نفت شازند میزبان پالایش نفت بندرعباس است و شهرآورد سن ایچ و شهرداری در ساوه برگزار می‌شود.