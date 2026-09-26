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تصادف خودرو پژو ۴۰۵ و پراید در محور فیروزآباد_میمند سه کشته و سه مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان فیروزآباد گفت: گزارشی مبنی بر تصادف خودرو پژو ۴۰۵ و پراید در کیلومتر ۲۵ محور فیروزآباد_میمند به هلالاحمر اعلام شد.
سید سجاد فالی افزود: بلافاصله نجاتگران هلالاحمر، با یک دستگاه خودرو نجات و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
او در پایان گفت: این حادثه سه جان باخته و سه مصدوم به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی، تثبیت و ایمنسازی صحنه، به رهاسازی اقدام کردند و سپس پیکر جانباختگان را به عوامل انتظامی و مصدومان را به عوامل اورژانس تحویل دادند.