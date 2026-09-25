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دیدار هفته نخست از لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور در گروه یک، امروز برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار هفته نخست از لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور در گروه یک، امروز به میزبانی شهر قم و در سالن شهید حیدریان برگزار شد و در این مسابقه تیم استقلال قم توانست با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل تیم دانشگاه آزاد اسلامی به برتری دست پیدا کند.
نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم استقلال قم در ابتدا آمده است):
استقلال قم ۶ – دانشگاه آزاد اسلامی ۴،
۵۵ کیلوگرم: کیانوش شمشیری ۱۳ – میکائیل احمدی ۵،
۶۰ کیلوگرم: امیرعلی حیدری ۳ – حسین جاویدی ۴،
۶۳ کیلوگرم: رضا قیطاسی ۳ – امید احمدی ۴،
۶۷ کیلوگرم: علی چوبک زن ۳ – رضا عباسی ۴،
۷۲ کیلوگرم: ابوالفضل شیری ۳ – محمدمعراج مهمدی ۶،
۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی ۸ – امیررضا اسکندری فرد صفر
۸۲ کیلوگرم: رضا آذرشب ۹ – امیرمحمد قریشوندی صفر
۸۷ کیلوگرم: محمد استادمحمدمعمار ۷ – محمدامین احمدپور ۳،
۹۷ کیلوگرم: امیررضا مرادیان ۷ – علی عابدی درزی ۳،
۱۳۰ کیلوگرم: وحید دادخواه ۳ – آرمان طهماسبی ۱