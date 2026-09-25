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رئیس جمهور در پیامی درگذشت زندهیاد احمد ناطق نوری نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و از چهرههای با سابقه عرصه مدیریت ورزش کشور را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان در پیام تسلیت درگذشت زنده یاد احمد ناطق نوری به خاندان محترم ناطق نوری به ویژه حجت الاسلام والمسلمین آقای علی اکبر ناطق نوری و همه بستگان و دوستداران ایشان، تصریح کرد: آن مرحوم سالیان طولانی از عمر خویش را در خدمت به مردم و کشور سپری کرد و افزون بر حضور موثر در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، سالها مدیریت فدراسیون بوکس را عهدهدار بود و برای توسعه و اعتلای بوکس کشور نقش ماندگاری ایفا کرد.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
درگذشت زنده یاد احمد ناطق نوری، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و از چهرههای باسابقه عرصه مدیریت ورزش کشور را به خاندان محترم ناطق نوری، بهویژه حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای علیاکبر ناطق نوری و همه بستگان و دوستداران ایشان، تسلیت میگویم.
آن مرحوم سالیان طولانی از عمر خویش را در خدمت به مردم و کشور سپری کرد و افزون بر حضور موثر در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، سالها مدیریت فدراسیون بوکس را عهده دار بود و برای توسعه و اعتلای بوکس کشور، نقش ماندگاری ایفا کرد.
از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و رضوان الهی و برای خانواده محترم و عموم بازماندگانش سلامتی، شکیبایی و تسلی خاطر مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیسجمهوری اسلامی ایران