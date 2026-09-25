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هفته دوم لیگ برتر فوتبال بانوان با برتری تیمهای خاتون و پرسپولیس و نیز نخستین شکست استقلال برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم لیگ برتر فوتبال بانوان امروز (جمعه سوم مهر) با برگزاری چهار دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد.
در کرمان خاتون بم قهرمان فصل قبل میزبان استقلال تهران بود که با وجود تساوی یک یک در نیمه نخست، در نیمه دوم خاتونیها ۲ گل دیگر بثمر رساندند و در نهایت سه بر یک برنده شدند، این اولین برد خاتون و اولین باخت استقلال در این فصل محسوب میشود.
در رشت، ملوان بندرانزلی چهار بر صفر مقابل پرسپولیس تهران مغلوب شد.
در این مسابقه فاطمه رضایی، محدثه ذلفی، سمیه اسماعیلی و مرضیه نیکخواه برای پرسپولیس گلزنی کردند.
در سایر مسابقات این هفته آوای تهران و سنگین ماشین ایستای البرز به تساوی بدون گل رسیدند و وارش نوشهر چهار بر صفر مغلوب فولاد مبارکه سپاهان اصفهان شد.
دیروز هم در نخستین مسابقه این هفته گلگهر سیرجان با نتیجه سه بر صفر پالایش گاز ایلام را شکست داد.
در جدول رده بندی تیمهای گل گهر سیرجان، پرسپولیس و سپاهان اصفهان هر سه با ۶ امتیاز ردههای اول تا سوم را در اختیار دارند.