به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان امام جمعه اهل سنت نگین شهر گفت : حضور در مراسم شهدا توفیقی ارزشمند است و ما در حقیقت دعوت‌شده و مهمان شهدا هستیم.

آخوندخوجملی افزود: حضور در یادواره شهدا مهمانی شهدا از برکات و توفیقات الهی است و حضور در این محافل معنوی فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهیدان و بهره‌مندی از برکات یاد و نام آنان است.

وی با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدا گفت: شهدا با فداکاری و ازخودگذشتگی، مسیر ایثار و خدمت را به ما نشان دادند و امروز وظیفه همه ماست که این فرهنگ ارزشمند را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.