یادواره شهدای والامقام اهل سنت به مناسبت هفته دفاع مقدس در نگین شهر
یادواره شهدای والامقام اهل سنت به مناسبت هفته دفاع مقدس در حوزه علمیه محمدیه نگین شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، امام جمعه اهل سنت نگین شهر گفت : حضور در مراسم شهدا توفیقی ارزشمند است و ما در حقیقت دعوتشده و مهمان شهدا هستیم.
آخوندخوجملی افزود: حضور در یادواره شهدا مهمانی شهدا از برکات و توفیقات الهی است و حضور در این محافل معنوی فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای شهیدان و بهرهمندی از برکات یاد و نام آنان است.
وی با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدا گفت: شهدا با فداکاری و ازخودگذشتگی، مسیر ایثار و خدمت را به ما نشان دادند و امروز وظیفه همه ماست که این فرهنگ ارزشمند را به نسلهای آینده منتقل کنیم.
آخوند خوجملی گفت : برگزاری یادواره شهدا، فرصتی برای گردهمایی مردم و تجدید پیمان با آرمانهای شهیدان و تقویت روحیه وحدت، همدلی و برادری در جامعه است.