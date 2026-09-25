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آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل خانهی ما»، با انتشار پیامی درباره سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نوشت: نتانیاهو اسرائیل را به انزوای جهانی کشانده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل خانهی ما»، با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی به سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد واکنش نشان داد.
لیبرمن در این پیام نوشت که نتانیاهو و اسرائیل اکنون منزوی شدهاند و به بار سنگینی برای جهان غرب تبدیل شدهاند.
او با اشاره به سقوط جایگاه بینالمللی رژیم صهیونیستی افزود: ما باید در انتخابات ۲۷ اکتبر(۵ آبان)، رهبری را که اسرائیل را به سمت یک فاجعه سیاسی، امنیتی و اقتصادی سوق میدهد، تغییر دهیم.