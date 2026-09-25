مدیرعامل موسسه امدادگران عاشورا کاشان (رومیکا) گفت: حامیان این موسسه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار سرطانی را زیر پوشش خود قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل موسسه امدادگران عاشورا کاشان گفت: اندیشه و تلاش ما بر این است که از ابتلای شهروندان به سرطان جلوگیری کنیم و نگذاریم که بیماران مبتلا به سرطان، به علت مشکلات اقتصادی و کمبود امکانات دست از معالجه برداشته و تسلیم این درد شوند.

سید محسن تمدنی با بیان اینکه این موسسه نزدیک به ۲۵۰۰ مددجو را تحت پوشش داردافزود: نیکوکاران منطقه کاشان، امسال بیش از ۵۰ میلیارد تومان جهت تامین دارو بیماران مبتلا به سرطان اهدا کردند.

مدیرعامل موسسه امدادگران عاشورا کاشان، تأکید کرد: ارائه خدمات پزشکی شامل خدمات دارویی و تهیه انواع دارو‌ها که مهم‌ترین بخش این مرکز است.