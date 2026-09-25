به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، همایش پیاده‌روی خانوادگی با حضور جمعی از مردم و خانواده‌های میاندوآبی برگزار شد

شرکت‌کنندگان در این همایش، مسیر سه کیلومتری از پل ستارخان تا ساحل زرینه‌رود را با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ورزش و نشاط اجتماعی پیمودند.

این برنامه با حضور خانواده‌ها، ورزشکاران و اقشار مختلف مردم برگزار شد و شرکت‌کنندگان با حضور در این حرکت ورزشی، بر اهمیت توجه به ورزش همگانی و سلامت خانواده تأکید کردند.

در پایان این همایش، از مهدی حق‌نظری، آیلین بهاری، امیررضا مسلمان و محمدمهدی اسدی، نایب‌قهرمانان رقابت‌های کاراته آسیا، با اهدای لوح و هدایایی تجلیل شد.