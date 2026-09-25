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به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس همایش پیاده روی خانوادگی در میاندوآب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، همایش پیادهروی خانوادگی با حضور جمعی از مردم و خانوادههای میاندوآبی برگزار شد
شرکتکنندگان در این همایش، مسیر سه کیلومتری از پل ستارخان تا ساحل زرینهرود را با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ورزش و نشاط اجتماعی پیمودند.
این برنامه با حضور خانوادهها، ورزشکاران و اقشار مختلف مردم برگزار شد و شرکتکنندگان با حضور در این حرکت ورزشی، بر اهمیت توجه به ورزش همگانی و سلامت خانواده تأکید کردند.
در پایان این همایش، از مهدی حقنظری، آیلین بهاری، امیررضا مسلمان و محمدمهدی اسدی، نایبقهرمانان رقابتهای کاراته آسیا، با اهدای لوح و هدایایی تجلیل شد.