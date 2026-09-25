قدردانی امامان جمعه شهر های استان از مواضع انقلابی رئیس جمهور در سازمان ملل
امامان جمعه شهر های استان از مواضع انقلابی رئیس جمهور در سازمان ملل قدردانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان،امامان جمعه شهر های استان در خطبه های نماز از مواضع انقلابی رئیس جمهور در سازمان ملل قدردانی کردند.
حجتالاسلام ترابی امام جمعه گنبدکاووس از رئیسجمهور بابت سخنان شجاعانه در سازمان ملل قدردانی کرد او افزود نیروهای مسلح آماده دفاع از کشورمان هستند و ملت هم در کف میدان حضور شجاعانه داشته باشند تا خدای نکرده به دشمن اجازه نفوذ ندهیم.
عبدالباسط آخوند نوریزاد، امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس بر اهمیت تقوای الهی، صداقت، وفای به عهد، امانتداری، حفظ عفت و پرهیز از گناه و وسوسههای شیطان تأکید کرد.
حجتالاسلام دلبری، امام جمعه شهر علیآبادکتول، با اشاره به سخنان اخیر دکتر پزشکیان در صحن سازمان ملل متحد، آن را نشانهای از اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران دانست.
حجتالاسلام منصوری امام جمعه آزادشهر ضمن قدردانی از مواضع هوشمندانه رئیسجمهور افزود: به نمایندگی از مردم از رئیسجمهور به خاطر مواضع منطقی و انقلابی در عرصه بینالمللی تشکر میکنیم.
مولوی مشعوف امام جمعه اهل سنت آزادشهر ، سخنرانی اخیر رئیسجمهور ایران را نمادی از وحدت ایرانیان در برابر دشمنان بیان کرد،او افزود: دکتر پزشکیان سازمان ملل را به دادگاه محاکمه جنایتکاران جنگی آمریکایی و اسرائیلی تبدیل کرد.
حجتالاسلام رضانژاد امام جمعه گالیکش گفت رئیس جمهور به خوبی از ملت ایران و موضع جمهوری اسلامی در مقابل جنایات آمریکا و اسرائیل قاطعانه در سازمان ملل دفاع کرد و ما قدردان او هستیم .
حجت الاسلام شیخی امام جمعه ترکمن ۸سال دفاع مقدس رادوران ارزشمند درنظام اسلامي دانست وتاکید کردحضور مردم در تجمعات ، میدان دیگری دردفاع از ایران اسلامی است.
حجتالاسلام مهدینیا، امامجمعه موقت کلاله با قدردانی از رئیسجمهور گفت: دکتر در قلب آمریکا، مواضع جمهوری اسلامی ایران را مطرح و دشمنی آمریکا را به دنیا یادآوری کرد و عزت ملت ایران را به نمایش گذاشت.
حاج محمد آخوند احمدی امام جمعه اهل سنت کلاله درباره اهمیت کمک به همنوعان سخن گفت و افزود این روزها وظیفه هر مسلمانی است که از حال برادر دینی خود خبر بگیرد و جویای احوال وی باشد.
حجتالاسلام دماوندی امام جمعه شهرستان مینودشت سختان اخیررئیس جمهور را قابل تحسین دانست و افزود: موضع انقلابی، شجاعانه و مقتدرانه رئیسجمهور، موضعی دشمنشکن و وحدتبخش بود.
حجتالاسلام حسینی امام جمعه آق قلا حضور رئیسجمهور و نمایندگان ملت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اثرگذار ارزیابی کرد و گفت مواضع مقتدرانه در تریبونهای بینالمللی، محور تقویت انسجام و وحدت ملی است.
حجت الاسلام بهرامی امام جمعه محترم شهر خان ببین و منطقه فندرسک گفت از رئیس جمهور محترم بابت سخنرانی پرشور و پرجاذبه در سازمان ملل تشکر می نمائیم، ایشان دل مردم را شاد کردند.
حجتالاسلام اشرفی، امام جمعه شهر مزرعه کتول، با تأکید بر اهمیت هفته دفاع مقدس، گرامیداشت این مناسبت را برای تمامی ایرانیان یک وظیفه ملی دانست.
حجت الاسلام بابامحمدی امام جمعه نگین شهر ضمن قدردانی از نطق تاریخی و ماندگاررئیس جمهور گفت زبان دکتر پزشکیان در اجلاسیه سازمان ملل زبان ملت به پا خواسته ایران بود.
حجت الاسلام صفی الحسینی امام جمعه موقت شهردوزین گفت:پایبندی به خون شهدا و زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورایی در میان نسل جوان، به معنای انتقال این باور است که حق همواره بر باطل پیروز میشود.
حجتالاسلام صفایی، امام جمعه شهر انبارالوم، با گرامیداشت آغاز جنگ تحمیلی و ایام دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای جنگهای تحمیلی اخیر را گرامی داشت.
حجت الاسلام رضازاده پاشا امام جمعه بخش بهاران گفت سخنرانی روشنگرانه دکترپزشکیان ، همانگونه بود که از رئیسجمهور یک نظام انقلابی و نماینده مردم غیورایران اسلامی انتظار میرفت و قطعاً موجب خوشحالی امام و امت گردید.