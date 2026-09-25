مرور رشادت‌های ملت ایران در دوران دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر و تشریح آثار سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل از مهم‌ترین محور‌های خطبه‌های نمازجمعه شهر‌های آذربایجان غربی بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بزرگداشت هفته دفاع مقدس و مرور رشادت های ملت ایران در دوران جنگ های تحمیلی، مرور آثار سخنرانی رئیس جمهور در صحن سازمان ملل در ذهن آزادی خواهان جهان و تقویت اتحاد و انسجام ملی بعنوان رمز ماندگاری ایران، از مهمترین محورهای خطبه های نمازجمعه در شهرهای استان بود.

ائمه جمعه استان در خطبه های آئین وحدت بخش نمازجمعه این هفته که در مساجد و مصلی های سراسر استان برگزار شد، به رشادت های مردم ایران در دوران هشت سال جنگ تحمیلی در برابر رژیم بعث عراق و جنگ تحمیلی دوم در برابر دشمن آمریکایی و صهیونی اشاره کرده و تصریح کردند: صبر و استقامتی که ملت ایران در طول سالیان گذشته در برابر استکبار از خود نشان داده است، بزرگ‌ترین دستاوردِ این دفاعِ مقدس است و امروز به برکت خون شهدا و ایثارگری های زنان و مردان این سرزمین است که نظام مقدس جمهوری ایران روز به روز به قوام و استحکام بیشتری می رسد و در در معادلات سیاسی منطقه و جهان به وزنه ای غیرقابل انکار و اثرگذار تبدیل شده است.

ائمه جمعه استان همچنین در بخش دیگری از خطبه های سیاسی خود، به سخنرانی رئیس جمهور ایران دکتر مسعود پزشکیان در صحن سازمان ملل نیز اشاره کرده و سخنان ایشان را عزتمندانه و مقتدرانه توصیف کرده و اضافه کردند: ایران طرفدار صلح و ضامن امنیت در منطقه است و شرارت های آمریکا در تروریست خواندن ایران بهانه ای بیش نیست تا رژیم صهیونیستی بتواند در سایه این انگ زنی های سیاسی، بیش از پیش به گسترش شهرک های خود در کرانه غربی و کشتار مردم در غزه و لبنان ادامه دهد.

خطیبان نماز جمعه استان همچنین به استمرار حضور مردم در میادین نیز اشاره کرده و این تجمعات را نشانه ای از مقاومت و ایستادگی مردم استان و ایران توصیف کرده و وحدت و یکپارچگی را قوی ترین صلاح ایران د ربرابر زورگویان دانستند.

دعوت مردم به رعایت تقوای الهی در تمام شئون زندگی و توصیه مسئولان به رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم از دیگر محورهای خطبه های نمازجمعه در شهرهای استان بود.