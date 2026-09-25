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مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان: با اقدام به موقع آتش نشانی واژگونی و حریق تریلر حامل وکیوم قیر در کمربندی شهرضا مهار و مسیر بازگشایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ منصور شیشه فروش گفت:ساعت ۱۲:۵۳ امروز سوم مهرماه حادثه واژگونی منجر به آتش سوزی دستگاه تریلر هوو حامل بار «وکیوم قیر» در کمربندی شهرضا ورودی صحرای چغاد بوقوع پیوست .
وی افزود: بلافاصله ۶ تیم امدادی از فوریتهای پزشکی، پلیس راه و نیز تیم های عملیاتی ازسازمان آتش نشانی شهرضا مجهز به ۳دستگاه خودروی اطفاییه سبک و سنگین به محل اعزام و نسبت به اطفای حریق و ایمن سازی صحنه حادثه اقدام کردند.
وی با بیان اینکه این حادثه مصدومی نداشت افزود: پس از پاکسازی محل و کنترل ترافیک مسیر بازگشایی شد.
علت اولیه حادثه بی توجهی راننده به جلو اعلام شد.