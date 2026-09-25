مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان: با اقدام به موقع آتش نشانی واژگونی و حریق تریلر حامل وکیوم قیر در کمربندی شهرضا مهار و مسیر بازگشایی شد.

واژگونی وحریق تریلر حامل وکیوم قی بر اثر بی توجهی راننده به جلو

واژگونی وحریق تریلر حامل وکیوم قی بر اثر بی توجهی راننده به جلو

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ منصور شیشه فروش گفت:ساعت ۱۲:۵۳ امروز سوم مهرماه حادثه واژگونی منجر به آتش سوزی دستگاه تریلر هوو حامل بار «وکیوم قیر» در کمربندی شهرضا ورودی صحرای چغاد بوقوع پیوست .

وی افزود: بلافاصله ۶ تیم امدادی از فوریتهای پزشکی، پلیس راه و نیز تیم های عملیاتی ازسازمان آتش نشانی شهرضا مجهز به ۳دستگاه خودروی اطفاییه سبک و سنگین به محل اعزام و نسبت به اطفای حریق و ایمن سازی صحنه حادثه اقدام کردند.

وی با بیان اینکه این حادثه مصدومی نداشت افزود: پس از پاکسازی محل و کنترل ترافیک مسیر بازگشایی شد.

علت اولیه حادثه بی توجهی راننده به جلو اعلام شد.