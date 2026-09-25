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تیمهای مدعی در هفته ششم لیگ برتر فوتسال مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته ششم لیگ برتر فوتسال جمعه، سوم مهر برگزار شد که در مهمترین بازیها، گیتی پسند، گهرزمین و پالایش نفت بندرعباس از سد حریفان خود عبور کردند و همچنین مس سونگون برابر فولاد هرمزگان به برتری رسید.
نتایج بازیهای هفته ششم لیگ برتر فوتسال به این شرح است:
شهرداری ساوه ۳ - ۲ دائم پناه مشهد
پردیس شهید شیری یک - ۶ گیتی پسند
گهر زمین سیرجان ۶ - یک پالایش نفت شازند
پالایش نفت اصفهان ۴ - ۲ دلسوختگان قم
پالایش نفت بندرعباس ۴ - یک فولاد زرند ایرانیان
نگین تندیس قرچک یک - یک سنایچ ساوه
مس سونگون ۳ - یک فولاد هرمزگان
در جدول تیم های گهر زمین و پالایش نفت بندرعباس با ۱۶ امتیاز در رده های اول و دوم قرار دارند، تیم های فولاد هرمزگان و مس سونگون با ۱۲ امتیاز در رده های سوم و چهارم ایستادهاند و گیتی پسند هم با ۹ امتیاز در رده ششم است.