به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته ششم لیگ برتر فوتسال جمعه، سوم مهر برگزار شد که در مهم‌ترین بازی‌ها، گیتی پسند، گهرزمین و پالایش نفت بندرعباس از سد حریفان خود عبور کردند و همچنین مس سونگون برابر فولاد هرمزگان به برتری رسید.

نتایج بازی‌های هفته ششم لیگ برتر فوتسال به این شرح است:

شهرداری ساوه ۳ - ۲ دائم پناه مشهد

پردیس شهید شیری یک - ۶ گیتی پسند

گهر زمین سیرجان ۶ - یک پالایش نفت شازند

پالایش نفت اصفهان ۴ - ۲ دلسوختگان قم

پالایش نفت بندرعباس ۴ - یک فولاد زرند ایرانیان

نگین تندیس قرچک یک - یک سن‌ایچ ساوه

مس سونگون ۳ - یک فولاد هرمزگان



در جدول تیم های گهر زمین و پالایش نفت بندرعباس با ۱۶ امتیاز در رده های اول و دوم قرار دارند، تیم های فولاد هرمزگان و مس سونگون با ۱۲ امتیاز در رده های سوم و چهارم ایستاده‌اند و گیتی پسند هم با ۹ امتیاز در رده ششم است.