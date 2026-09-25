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خبرهایی از مناطق مختلف گیلان (۳ مهر ۱۴۰۵)
خبرهایی کوتاه و متنوع در بسته اخبار کوتاه ۳ مهر ۱۴۰۵ جای گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، خبرهای متنوعی در بسته اخبار کوتاه ۳ مهر ۱۴۰۵ گنجانده شده است.
تجلیل از جمعی از سربازان نمونه تیپ نیروی مخصوص میرزا کوچک، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فراجا، همزمان با بزرگداشت روز سرباز در لنگرود
مسئول اداره سرباز معاونت نیروی انسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشور در این آیین با بیان اینکه سربازان نقش مهمی در حفظ امنیت و دفاع از وطن دارند، از پرداخت تسهیلات به کارکنان وظیفه خبر داد.
فرمانده سپاه ناحیه سلمان رشت گفت: رقابت میدان یار با شرکت ۳۳ گروه در سنگر برگزار شد.
اجرای پویش سلامت علوی با نام طرح شهید رئیسی در شفت
مجری بنیاد علوی گیلان گفت: دراجرای این طرح سلامت محور ۲۶ دندانپزشک و ماما درروستاهای چماچا و کاسان شفت حاضر شدند و به ۶۰۰ نفر از بیماران خدمات رایگان دندانپزشکی و مامایی ارائه کردند.
برپایی میز خدمت در روستای حاج سلیم محله لاهیجان
در اجرای این میز خدمت جهادی، مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی راهکارهای لازم برای حل مسائل ومطالبات مطرحشده از سوی اهالی را صادر کردند.