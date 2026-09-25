به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، خبرهای متنوعی در بسته اخبار کوتاه ۳ مهر ۱۴۰۵ گنجانده شده است.

تجلیل از جمعی از سربازان نمونه تیپ نیروی مخصوص میرزا کوچک، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فراجا، همزمان با بزرگداشت روز سرباز در لنگرود

مسئول اداره سرباز معاونت نیروی انسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشور در این آیین با بیان اینکه سربازان نقش مهمی در حفظ امنیت و دفاع از وطن دارند، از پرداخت تسهیلات به کارکنان وظیفه خبر داد.

فرمانده سپاه ناحیه سلمان رشت گفت: رقابت میدان یار با شرکت ۳۳ گروه در سنگر برگزار شد.

اجرای پویش سلامت علوی با نام طرح شهید رئیسی در شفت

مجری بنیاد علوی گیلان گفت: دراجرای این طرح سلامت محور ۲۶ دندانپزشک و ماما درروستا‌های چماچا و کاسان شفت حاضر شدند و به ۶۰۰ نفر از بیماران خدمات رایگان دندانپزشکی و مامایی ارائه کردند.

برپایی میز خدمت در روستای حاج سلیم محله لاهیجان

در اجرای این میز خدمت جهادی، مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی راهکار‌های لازم برای حل مسائل ومطالبات مطرح‌شده از سوی اهالی را صادر کردند.