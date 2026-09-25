وزیر راه و شهرسازی در هرمزگان با حضور در برنامه ایران آباد، گفت: ساخت پل‌های آسیب دیده هرمزگان در جنگ تحمیلی سوم برگ زرین دیگری در تاریخ مهندسی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرزانه صادق افزود: در دفاع مقدس هم رزمندگان مهندس پل‌های شناوری را ساختن که همچنان از آنها استفاده می‌شود.

وی گفت: ۵۵ روز پس از تخریب پل‌ها توسط دشمن، پل‌ها بهتر از قبل ساخته و زیر بار ترافیک رفت و این توانایی مهندسان و مدیران ایرانی را نشان می‌دهد.

وزیر راه و شهرسازی در هرمزگان افزود: در این جنگ دشمن وقتی پل‌ها و راه‌های ارتباطی هرمزگان را هدف قرار داد ابتدا همبستگی مردم را نشانه رفت و در مرحله بعدی می‌خواست کالا‌های اساسی به دیگر استان‌های کشور نرسد تا مردم خسته شوند.

خانم صادق گفت: دشمن تاب آوری مردم ما را هدف قرار داد و وظیفه ما این است که پای مردم جنوب و کشور بمانیم.

وی افزود: دشمن میخواست همبستگی و همدلی مردم را از بین ببرد و مهندسان ما نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کرد.

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وزیر راه و شهرسازی در هرمزگان با اشاره به تشکیل ستاد ملی میناب گفت: میناب، کربلای ایران، داغی بر دل ایران گذاشت که نیاز به توجه ویژه دارد.

خانم صادق افزود: دشمن امید و شادی را از بچه‌ها و خانواده‌های مینابی ربود و ما تمام تلاشمان را خواهیم کرد امید و شادی را به بچه‌های باقی مانده حادثه بازگردانیم.

وی با اشاره به توسعه هرمزگان گفت: زیر سایه جنگ راه، بزرگراه، مسکن، توسعه بنادر، آزاد راه و طرح‌های مختلف واگذاری زمین و طرح جوانی جمعیت در هرمزگان بدون توقف در حال اجراست.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در هرمزگان بستر سازی با توسعه دریا پایه همراه است و برنامه توسعه متوقف نشده بلکه گسترده‌تر شده است.

صادق گفت: توسعه بنادر، اقتصاد دریاپایه و ریل سه تاکید ویژه رئیس جمهور است.

وی افزود: در دوران جنگ هم به وسیله ریل و جاده کالا‌های اساسی تامین و توزیع می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: با جدیت پیگیر مطالبات به حق مردم جنوب در خصوص واگذاری زمین خصوصاً به محرومان و نیازمندان هستیم و طرح‌های مسکنی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت دارند تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد.

خانم صادق در خصوص آسیبی که جنگ به صیادان استان زد نیز گفت: بسته‌های حمایتی در بنادر داریم و در ستاد بازسازی و دولت نیز برنامه ریزی شده خسارا از طریق اموال تملیکی و پرداخت وام جبران شود.