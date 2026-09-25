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ایستادگی جانفدایان لرستانی در سنگر خیابان برای دفاع از ولایت و وطن به ایستگاه ۲۰۸ رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ مردم ولایی و انقلابی غیور استان لرستان در حماسه ی شب ۲۰۸ حضور در سنگر خیابان با حضور تماشایی و دشمن شکن همچنان با گام های استوار و مشت های گره کرده ، برای خونخواهی امام شهید ،بیعت با رهبرمعظم انقلاب اسلامی و حمایت از نیروهای مسلح و دفاع از ایران اسلامی ایستاده اند.
همچنین در این عهد و قرار ایستادگی مردم ولایی و جان فدای شهرستان خرم آباد پیام خونخواهی قائد شهید امت و ایستادن پای وطن و اقتدار کشور ،حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی و جبهه ی مقاومت را از میدانهای شهر به جهانیان مخابره کردند.