دختر اسکیت سوار اصفهانی بدور از هیاهوی معروفیت و بی نام و بی ادعا به پویش جانفدا پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دختر اصفهانی که از روز اول جنگ سوم تحمیلی با حمل پرچم و اسکیت سواری در تجمعات مردمی حضور پیدا می‌کند و با روحیه دادن به مردم سعی دارد تا جلوه دیگری از بانوی فعال و وطن دوست ایرانی را به نمایش بگذارد.

این دختر ایرانی می‌خواهد هویت و چهره اش ناشناس بماند تا بدور از هیاهوی معروفیت حرکت و عملش در کانون توجه قرار بگیرد.

او از جوانانی است که از اغتشاشات سال‌های گذشته پی به حقیقت حضور دست‌های پشت پرده برای از بین بردن امنیت ایران اسلامی برده است و از مسیری بازگشته که دشمن برای جوان ایرانی مین ریزی کرده است- حالا او یک جانفداست و سعی در جهاد تبیین و روشنگری دارد.