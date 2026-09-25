توزیع هزار بسته نوشت افزار بین دانشآموزان پلدختر لرستان
معاون امور داوطلبان جمعیت هلالاحمر لرستان گفت:هزار بسته نوشت افزار بین دانشآموزان محروم شهرستان پلدختر توزیع شد.
به گزارس خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛معاون امور داوطلبان جمعیت هلالاحمر لرستان گفت:در سومین مرحله ی پویش «ارمغان مهر»، هزار بسته نوشت افزار به ارزش دو میلیارد تومان به همت دکتر حسین قربانی از خیران لرستانی ،تهیه و بین دانشآموزان میانکوه شرقی و غربی و مدارس اطراف شهرستان پلدختر توزیع شد.
جمالالدین بابایی افزود: با توزیع این هزار بسته، مجموع بستههای توزیعشده در پویش «ارمغان مهر» به سه هزار و ۵۰۰ بسته رسیده و این پویش تا پایان مهر سالجاری ادامه خواهد داشت.
وی از خیران خواست با مشارکت در این پویش، جمعیت هلالاحمر را در حمایت از دانشآموزان کمتر برخوردار همراهی کنند.