در سومین مرحله ی پویش «ارمغان مهر»، هزار بسته نوشت افزار به ارزش دو میلیارد تومان به همت دکتر حسین قربانی از خیران لرستانی ،تهیه و بین دانش‌آموزان میانکوه شرقی و غربی و مدارس اطراف شهرستان پلدختر توزیع شد.



به گزارس خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون امور داوطلبان جمعیت هلال‌احمر لرستان گفت:

جمال‌الدین بابایی افزود: با توزیع این هزار بسته، مجموع بسته‌های توزیع‌شده در پویش «ارمغان مهر» به سه هزار و ۵۰۰ بسته رسیده و این پویش تا پایان مهر سالجاری ادامه خواهد داشت.

وی از خیران خواست با مشارکت در این پویش، جمعیت هلال‌احمر را در حمایت از دانش‌آموزان کمتر برخوردار همراهی کنند.





