مردم استان مرکزی در میدان حمایت از ایران؛ قوت قلبی برای رزمندگان اسلام
مردم استان مرکزی با حضور در میادین و خیابانهای شهرهای مختلف استان، ضمن اعلام حمایت از ایران اسلامی، انقلاب و رهبری، با حضور خود به رزمندگان اسلام قوت قلب دادند و بر وحدت و انسجام ملی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
مردم استان مرکزی با حضور گسترده در میادین و خیابانهای شهرهای مختلف، بار دیگر همبستگی و همراهی خود را با ایران اسلامی و آرمانهای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.
مردم در این حضور مردمی با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعارهای انقلابی، حمایت خود را از رهبری و نیروهای مسلح اعلام کردند و بر ایستادگی در برابر تهدیدها و حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید داشتند.
حاضران با تأکید بر اینکه امنیت و اقتدار کشور حاصل ایستادگی و فداکاری مردم و نیروهای مسلح است، حضور خود در صحنه را پیامی روشن از وحدت و همدلی ملت ایران عنوان کردند.