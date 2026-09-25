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تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار تدارکاتی مقابل چادرملو نتیجه را واگذار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای فوتبال پرسپولیس و چادرملو اردکان در روزهایی که لیگ برتر به دلیل فیفادی، تعطیل است، در دیداری تدارکاتی به مصاف هم رفتند که این دیدار با یک گل به سود چادرملو به اتمام رسید.
حسین کنعانی، علی علیپور، محمد عمری، ابوالفضل جلالی و حسین ابرقویی به دلیل مصدومیت در این بازی غایب بودند.
مارکو باکیچ شب گذشته به تهران رسید و ارونوف نیز قرار است امشب وارد ایران شود.
علاوه بر ۴ ملیپوش تیم ملی بزرگسالان، سه بازیکن ملیپوش پرسپولیس در تیم امید نیز غایب این بازی بودند.