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تولید بدون کارخانه مانتوی اجتماع

تولید بدون کارخانه مسیری برای تحقق افزایش ۳۵ درصدی بهره وری تولید زبق برنامه هفتم پیشرفت است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۳- ۱۸:۳۶
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برچسب ها: تولید پوشاک ، طراحی مانتو ، مانتو
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