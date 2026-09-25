مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سرهنگ دوم مجید بهرامی فردا شنبه ۴ مهرماه از ساعت ۱۰ صبح از مقابل امامزاده سیدابراهیم (ع) به سمت مزار بالا برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مراسم وداع با شهید والامقام، سرهنگ دوم مجید بهرامی، امروز جمعه ۳ مهرماه ساعت ۲۱:۳۰ در میدان انقلاب برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم تشییع پیکر مطهر ایشان، فردا شنبه ۴ مهرماه از ساعت ۱۰ صبح از مقابل امامزاده سیدابراهیم (ع) به سمت مزار بالا حرکت برگزار می شود.

در ادامه، مراسم شام غریبان نیز در امامزاده سیدابراهیم پس از نماز مغرب و عشاء برگزار خواهد شد.

در پایان، مراسم بزرگداشت شهید بهرامی روز یکشنبه ۵ مهرماه از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۳۰ در آرامگاه امامزاده سیدابراهیم (ع) برگزار می شود.

از عموم مردم، مسئولین، نیرو‌های انقلابی و خانواده‌های معزز شهدا دعوت می‌شود با حضور پرشور خود در این مراسم، بار دیگر وحدت، اقتدار و وفاداری خود به آرمان‌های بلند شهدا و انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.