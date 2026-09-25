پخش زنده
امروز: -
روستای تیمیارت با تقدیم ۳۰ شهید، رتبه نخست بیشترین تعداد شهید را در میان روستاهای بخش مرکزی شهرستان اصفهان را دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دبیر یادواره شهدای روستای تیمیارت گفت:این روستا در دوران دفاع مقدس ۲۹ شهید از فرزندان خود را تقدیم انقلاب و نظام اسلامی کرده بود که با شهادت یکی دیگر از جوانان این روستا در دیماه سال گذشته، شمار شهدای این روستا به ۳۰ نفر رسید.
حمزه اکبری با تأکید بر اهمیت حفظ این میراث، افزود هدف از برگزاری این مراسم، گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، تجلیل از مقام رفیع خانوادههای آنان و بهویژه انتقال فرهنگ ارزشمند ایثار و شهادت به نسل جوان است.