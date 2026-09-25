تیم فوتسال پالایش نفت اصفهان در هفته ششم لیگ برتر مقابل دلسوختگان قم به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تیم‌های فوتسال پالایش نفت اصفهان و دلسوختگان قم در چارچوب هفته ششم لیگ برتر از ساعت ۱۶ به مصاف یکدیگر رفتند.

گل اول بازی را سعید ممبینی از تیم پالایش زد و در نیمه اول تیم حریف هم با به ثمر رساندن گل توسط روح‌الله ایثاری بازی را به تساوی کشاند.

در نیمه دوم بار دیگر پالایش نفت توسط بلال اسماعیلی، محمد مرادی و بهنام فکور موفق به گلزنی شد و یک بار دروازه خود را باز شده دید؛ در پایان پالایش نفت اصفهان با نتیجه ۴ بر ۲ به پیروزی رسید.

به این ترتیب نماینده اصفهان ۷ امتیازی شد و در رده نهم جدول قرار گرفت؛ دلسوختگان قم نیز با ۷ امتیاز هشتم است.

تیم فوتسال پالایش نفت اصفهان در هفته هفتم لیگ برتر روز جمعه ۱۰ مهر ماه مهمان دائم‌پناه مشهد خواهد بود.