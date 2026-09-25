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فاجعه منا، بازخوانی یک فاجعه خونین در سال ۱۳۹۴

در مرگبارترین رویداد تاریخ حج، ۲۴۳۱ حاجی جان باختند. در این فاجعه ۴۶۴ حاجی ایرانی به شهادت رسیدند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۳- ۱۸:۲۷
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برچسب ها: فاجعه منا ، حجاج ایرانی
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