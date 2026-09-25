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آیین اختتامیه فعالیتهای تابستانی کلاسهای قرآنی مهاباد با حضور دانشآموزان برگزار و از فعالان این دورهها قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، فعالیتهای تابستانی دانشآموزان در مهاباد به پایان رسید و آیین اختتامیه کلاسهای قرآنی با تجلیل از شرکتکنندگان برگزار شد.
این کلاسها با هدف غنیسازی اوقات فراغت دانشآموزان و آشنایی آنان با قرآن کریم و معارف اسلامی در طول تابستان برگزار شد.
دانشآموزان شرکتکننده در این دورهها، در کنار فعالیتهای آموزشی، با مفاهیم و آموزههای قرآنی آشنا شدند و اوقات فراغت خود را در فضایی آموزشی و فرهنگی سپری کردند.
ترویج فرهنگ قرآنی، آموزش معارف اسلامی و ایجاد زمینه برای انس بیشتر دانشآموزان با قرآن کریم از اهداف برگزاری این کلاسها عنوان شد.
در پایان این مراسم نیز از دانشآموزان و شرکتکنندگان در کلاسها و محافل قرآنی تجلیل شد.