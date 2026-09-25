رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان کوه‌چنار گفت: گزارشی مبنی بر واژگونی خودرو پژو پارس در کیلومتر ۲۵ محور قائمیه‌ـ‌شیراز به هلال‌احمر اعلام شد.

سجاد امیرزاده افزود: بلافاصله نجاتگران جمعیت هلال‌احمر کوه‌چنار، با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و نجاتگران پس از ارزیابی، تثبیت و ایمن‌سازی صحنه به رهاسازی و انجام کمک‌های اولیه اقدام کردند.

او در پایان گفت: این حادثه، یک مصدوم مرد ۲۲ ساله به همراه داشت که نجاتگران تنها مصدوم این حادثه را برای ادامه روند درمانی به عوامل اورژانس تحویل دادند.