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تصادف خودرو پژو پارس در محور قائمیهـشیراز یک مصدوم بر جای گذاشت.
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان کوهچنار گفت: گزارشی مبنی بر واژگونی خودرو پژو پارس در کیلومتر ۲۵ محور قائمیهـشیراز به هلالاحمر اعلام شد.
سجاد امیرزاده افزود: بلافاصله نجاتگران جمعیت هلالاحمر کوهچنار، با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و نجاتگران پس از ارزیابی، تثبیت و ایمنسازی صحنه به رهاسازی و انجام کمکهای اولیه اقدام کردند.
او در پایان گفت: این حادثه، یک مصدوم مرد ۲۲ ساله به همراه داشت که نجاتگران تنها مصدوم این حادثه را برای ادامه روند درمانی به عوامل اورژانس تحویل دادند.