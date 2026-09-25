شهردار تبریز از آغاز دور هشتم قرار‌های خدمت شهرداری تبریز از منطقه ۴ خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۲۱۰۰ موضوع و چالش که برای مردم مسئله‌ساز بوده در قالب قرار‌های خدمت بررسی و حل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،یعقوب هوشیار در آیین آغاز دور هشتم قرار‌های خدمت شهرداری تبریز در منطقه ۴ با اشاره به برگزاری هفت دور قرار خدمت طی چهار سال گذشته اظهار کرد: در این برنامه، عملکرد مناطق، مسائل اقتصادی، شهرسازی، عمرانی، منابع انسانی و دیگر چالش‌های موجود در مناطق مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی افزود:با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، موضوعات و دغدغه‌های آنان نیز بررسی می‌شود و مطالبات مردمی یکی از محور‌های جدی قرار‌های خدمت است.

شهردار تبریز ادامه داد:در جریان قرار‌های خدمت با گروه‌های مرجع از جمله نخبگان علمی، هنری، ورزشی، روحانیون و بسیجیان دیدار کرده و نظرات و مطالبات آنان را جویا می‌شویم.

هوشیار همچنین بازدید از طرح های عمرانی در محلات مختلف را از دیگر بخش‌های قرار‌های خدمت عنوان کرد و گفت: در این بازدید‌ها روند اجرای طرح ها از نزدیک بررسی و مسائل و مشکلات موجود احصا می‌شود.

وی با اشاره به نتایج قرار‌های خدمت طی سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۲۱۰۰ موضوع و چالش از بین ۲۳۰۰ موضوع که برای مردم مسئله‌ساز بوده، در قالب این برنامه بررسی و حل شده است.

شهردار تبریز همچنین از تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ بر اساس نیاز‌های شهر و مناطق خبر داد و گفت: منطقه ۴ جزو مناطق ویژه شهر است و امروز مسائل و چالش‌های موجود در این منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

هوشیار با اشاره به ایستادگی مردم و نیرو‌های نظامی کشور در برابر دشمن اظهار کرد: امروز افتخار داریم در خدمت کسانی باشیم که طی هفت ماه با اقتدار در مقابل دشمن ایستادند و هیمنه دشمنان ایران اسلامی را در هم شکستند.

شهردار تبریز افزود: با تلاش نیرو‌های نظامی کشور، طی این هفت ماه مردم احساس شرایط جنگی نداشتند.

هوشیار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه ایران جان گفت: یکی از مهمترین برنامه‌های هفته گذشته، برگزاری برنامه ایران جان توسط صداوسیمای استان بود که مورد توجه شهرداران کلانشهر‌ها قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری تبریز نیز در کنار صداوسیما تلاش می‌کند دغدغه‌های مردم را بیان کرده و برای رفع آنها اقدام کند.

سردار اصغر عباس قلیزاده فرمانده سپاه عاشورا در این جلسه با قدردانی از همراهی مردم اظهار کرد: خدا را شاکریم که لباس سربازی امام زمان (عج) و خدمت به مردم ایران را بر تن کرده‌ایم و توانسته‌ایم خباثت دشمنان ایران و اسلام را به دنیا نشان دهیم.

وی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران در کنار مظلومان جهان قرار دارد و در مقابل زورگویی ایستاده است و ملت ایران نیز ظرفیت و توانایی به دوش کشیدن پرچم مبارزه با ظلم در جهان را دارد.

فرمانده سپاه عاشورا با تبریک پیروزی رزمندگان اسلام در جنگ تحمیلی دوم و سوم گفت: این پیروزی‌ها را مدیون مردم هستیم. رزمندگان سپاه، هوافضا و ارتش در این عرصه افتخار آفریدند و این ایستادگی موجب شد دشمن به قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران اعتراف کند.

سردار عباس قلیزاده در ادامه از شهرداری تبریز و شهردار تبریز قدردانی کرد و گفت: از شهرداری تبریز با هدایت آقای یعقوب هوشیار صمیمانه تشکر می‌کنم؛ چرا که در هر موفقیت و برنامه‌ای که اجرا کردیم، شهرداری تبریز قدم نخست را برداشته و با پشتیبانی و حمایت در کنار ما بوده است.

وی دیدار با خانواده معظم شهدا، بازسازی مناطق آسیب‌دیده و برگزاری برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و هنری را از جمله اقدامات انجام‌شده عنوان کرد و افزود: این اقدامات از الزامات و نیاز‌های انقلاب اسلامی است.

فرمانده سپاه عاشورا خاطرنشان کرد: مجموعه شهرداری تبریز امروز دوران پرافتخاری را برای نظام مقدس جمهوری اسلامی در تبریز رقم زده است.

سردار عباسقلیزاده از شهردار تبریز، مدیران و کارکنان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر قدردانی کرد و گفت: باید نهایت خدمت را به مردم داشته باشیم و با توجه به مشکلات اقتصادی، گرانی و برخی نارسایی‌ها برای جلب رضایت مردم تلاش کنیم.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی تبریز، از آقای ایوب نصیری به عنوان یکی از شخصیت‌های تراز ملی تبریز یاد کرد و بر ضرورت قدردانی از تلاش مسئولان و مدیران این شهر تاکید کرد.

ایوب نصیری مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی نیز در این مراسم با قدردانی از فعالان حوزه شهری اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در جریان جنگ تحمیلی اخیر مطرح شد، بحث تاب‌آوری شهری در زمان جنگ بود.

وی افزود: در این شرایط، برخی ستون‌های مرئی و نامرئی در کشور وجود داشتند که ستون‌های نامرئی از دید دشمن مخفی ماندند و مدیریت شهری و شهرداری یکی از این ستون‌های مهم بود.

نصیری ادامه داد: حوزه اجتماعی، فرهنگی و عمرانی شهر، حوزه‌ای ملموس برای مردم است و هر فردی که در این حوزه‌ها خدمت می‌کند، آثار فعالیت او به‌صورت مستقیم برای مردم قابل مشاهده است.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی دوم و سوم گفت: در این دوران شاهد بودیم که مردم چگونه از مسئولان حمایت کردند و مدیریت شهری نیز در کنار تمامی سازمان‌ها و نهادها از جمله صداوسیما و نیرو‌های مسلح حضور و همراهی داشت.

مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی تاکید کرد: یکی از ظرفیت‌های نظام در جنگ تحمیلی، مدیریت شهری بود و شهرداری‌ها توانستند در کنار سایر مجموعه‌ها در افزایش تاب‌آوری شهر‌ها نقش‌آفرینی کنند.

نصیری با اشاره به برگزاری رویداد ملی ایران جان اظهار کرد: این رویداد با هدف افزایش تاب‌آوری جامعه برگزار شد و در کنار آن فرصتی فراهم شد تا تصویری از ظرفیت‌های آذربایجان شرقی در سراسر کشور ارائه شود.

مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی با تاکید بر ظرفیت‌های تبریز گفت: تبریز ظرفیت بالایی دارد و یک جهانشهر است؛ اگر توجه بیشتری به این شهر شود، می‌تواند بار بزرگی از دوش نظام بردارد.

وی افزود: تلاش کردیم در قالب رویداد ایران جان، ظرفیت‌های تبریز و آذربایجان شرقی را به مردم سراسر ایران معرفی کنیم و تصویری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این منطقه ارائه دهیم.

در این جلسه شهردار تبریز با اهدای یادبود از تلاش‌های سردار عباسقلیزاده فرمانده سپاه عاشورا و ایوب نصیری مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی قدردانی کرد.