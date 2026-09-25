به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،تهیه‌کننده و کارگردان مستند تیزپروازان حریم عشق گفت: این مستند با هدف بزرگداشت شکوه و حماسه خلبانان ایثارگر که جان خود را در راه میهن فدا کردند ساخته می‌شود.

مصطفی طوسی افزود: روند ساخت این مستند ویژه شهدای خلبان شهرستان آباده پس از یک وقفه یک‌ساله، بار دیگر با جدیت آغاز شد.

طوسی بیان کرد: این مستند که با عنوان «تیزپروازان حریم عشق» در حال آماده‌سازی است، با هدف بازخوانی خاطرات، تجلیل از ایثارگری‌ها و تبیین جایگاه قهرمانانه خلبانان آباده‌ای همچون شهید محمدکاظم روستا و دیگر شهدای والا‌مقامی که در پهنه آسمان‌های میهن می‌درخشیدند، تولید می‌شود.

او بیان کرد: این طرح با همکاری تیمی از عاشقان ایثار و شهادت در حال پیشبرد است.

تهیه‌کننده و کارگردان مستند تیزپروازان حریم عشق ادامه داد: هدف ما از تولید این مستند، تنها بازسازی وقایع نیست، بلکه می‌خواهیم شکوه و حماسه‌هایی را روایت کنیم که در دل تاریخ جاودانه مانده‌اند و ما در تلاش هستیم تا با دقت و ظرافت، تصویری از این مردان تیزپرواز ارائه دهیم که نماد ایستادگی و عشق به وطن هستند.

مصطفی طوسی بیان کرد: این مستند که در مراحل ضبط و آماده‌سازی قرار دارد، با نگاهی ویژه و احترام بی‌کران به خانواده‌ها و همسران گرامی شهدای خلبان تهیه می‌شود و تیم تولید امیدوار است این اثر بتواند پلی میان نسل‌های امروز و شکوهِ ایثارِ خلبانان گذشته ایجاد کند و یاد آنها را در دل‌ها زنده نگه دارد.

او در پایان بیان کرد: تولید مستند تیزپروازان حریم عشق نه تنها یک پروژه هنری، بلکه تکالیفی ملی و اخلاقی برای حفظ میراث ماندگار ایثارگران است تا روایت مردانی که در حریم عشق و وطن، جان سپردند، همواره برای نسل‌های آینده بازگو کند.