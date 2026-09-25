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با وجود پایان تعطیلات تابستانی، حضور مسافران و گردشگران در مهاباد همچنان ادامه دارد و بازار این شهرستان در نخستین جمعه پاییز نیز شاهد حضور گردشگران بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، با وجود پایان تعطیلات تابستانی، حضور مسافران و گردشگران در مهاباد همچنان ادامه دارد و بازار و مراکز تجاری این شهرستان در نخستین جمعه فصل پاییز نیز شاهد حضور گردشگران بود.
تنوع کالا و قیمتهای مناسب از جمله دلایلی است که گردشگران را به خرید از بازار مهاباد ترغیب کرده است؛ بهگونهای که بسیاری از مسافران، سفر خود را ترکیبی از تفریح، گردش و خرید عنوان میکنند.
در کنار جاذبههای گردشگری و ظرفیتهای تجاری، مهماننوازی مردم مهاباد نیز از نکاتی است که گردشگران بر آن تأکید دارند.
مهاباد به عنوان یکی از قطبهای گردشگری آذربایجانغربی، هر سال میزبان شمار زیادی از مسافران و گردشگران از نقاط مختلف کشور است.