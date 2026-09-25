به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم، هفته هفتم لیگ برتر باشگاه‌های کشور را به شکست پشت سر گذاشت.

نماینده قم در چارچوب بازی‌های این هفته لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور مهمان پالایش نفت اصفهان بود و در پایان با نتیجه ۴ - ۲ مغلوب میزبان خود شد تا سومین شکست فصل را تجربه کند.

فوتسالیست‌های قمی با این شکست ۷ امتیازی باقی ماندند و با ۲ پله سقوط در رده نهم قرار گرفتند و پالایش نفت هم ۷ امتیازی شد و در جایگاه نهم جدول رده بندی چهارده تیمی لیگ برتر ایستاد.

دلسوختگان جمعه آینده در چارچوب بازی‌های هفته هفتم این رقابت‌ها میزبان مس سونگون خواهد بود.