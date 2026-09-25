این رقابت‌ها در دو بخش بانوان و آقایان و به همت معاونت تربیت بدنی سپاه شهرستان پردیس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما روز دوم مهرماه، مسابقات بخش بانوان با حضور ۲۷ تیم و حدود ۱۳۰ تیرانداز برگزار شد. در بخش آقایان نیز حدود ۵۰ تیم و ۲۷۰ تیرانداز با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

زارع، مسئول برگزاری مسابقات تیراندازی جایزه بزرگ گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: این رقابت‌ها با هدف ایجاد نشاط، تقویت آمادگی جسمانی و ارتقای مهارت تیراندازی بسیجیان برگزار می‌شود.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در بخش‌های انفرادی و تیمی با یکدیگر رقابت می‌کنند. در پایان مسابقات، به نفرات برتر بخش انفرادی حکم قهرمانی و جایزه اهدا خواهد شد.

همچنین تیم‌های برتر بخش بانوان و آقایان نیز با اهدای حکم و جایزه تجلیل می‌شوند. این مسابقات با حضور بیش از ۴۰۰ تیرانداز در دو بخش بانوان و آقایان در شهرستان پردیس در حال برگزاری است.