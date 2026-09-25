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جای خالی فرشته‌ها در مدرسه

جای خالی دانش آموزان شهید، امروز به نمادی از مظلومیت کودکانی تبدیل شده است که با رویا‌های کوچک و آرزو‌های بزرگ راهی مدرسه شدند، اما دیگر به کلاس درس باز نگشتند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۳- ۱۸:۱۴
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برچسب ها: شهدای دانش آموز ، میناب ، آغاز سال تحصیلی جدید
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