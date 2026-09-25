جای خالی دانش آموزان شهید، امروز به نمادی از مظلومیت کودکانی تبدیل شده است که با رویا‌های کوچک و آرزو‌های بزرگ راهی مدرسه شدند، اما دیگر به کلاس درس باز نگشتند.