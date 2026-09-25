به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیسستان و بلوچستان، مدیرکل دفتر امور فنی سازمان راهداری کشور در این بازدید، با تأکید بر جایگاه مهم این پایانه در مبادلات مرزی کشور، گفت: پایانه مرزی میرجاوه از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین گذرگاه‌های رسمی کشور است که همواره در شرایط مختلف، نقشی حیاتی در تأمین و ترانزیت کالا‌های اساسی ایفا کرده است.

احمدجمشیدی طی این بازدید، بر لزوم ارتقای استاندارد‌های مهندسی و توسعه زیرساخت‌های این پایانه تأکید کرد، تا با توجه به حجم بالای تردد و اهمیت استراتژیک این مرز، خدمات رسانی به امور تجاری و ترانزیتی بالاترین سطح کیفیت انجام پذیرد.

وی افزود برای توسعه این پایانه باید زمین‌های الحاق شود همچنین اضافه کردن لاین ورود و خروج با هماهنگی مسئولان کشور مقابل انجام خواهد شد.