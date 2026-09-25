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امامان جمعه و خطیبان شیعه و اهل سنت شهرستانها و بخشهای هرمزگان، در خطبههای این هفته به بیان مهمترین مسائل روز و مشکلات منطقه خود پرداختند.
** خطبههای نماز جمعه اهل سنت بندرعباس
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ شیخ یوسف جمالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس بر لزوم اتحاد در برابر دشمنان و حمایت مردم از دانش آموزان نیازمند تاکید کرد.
** خطبههای نماز جمعه میناب
حجت الاسلام عباس ذاکری خطیب جمعه میناب گفت: سخنرانی رئیس جمهور کشورمان در سازمان ملل نمادی از وحدت ایرانیان در برابر دشمنان بود.
** خطبههای نماز جمعه قشم
حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی، امام جمعه قشم، گفت: اندوه شهادت دانشآموزان، دانشجویان، معلمان و استادان باید به آگاهی، بصیرت و معرفت در جامعه تبدیل شود و در میان نسل جوان، زمینهای برای شناخت جبهه حق و باطل، دشمنشناسی و تداوم مسیر شهیدان باشد.
** خطبههای نماز جمعه رودان
حجت الاسلام بارانی امام جمعه شهرستان رودان گفت: بیانات دکتر پزشکیان شجاعانه، دقیق و حساب شده و پاسخی محکم به یاوه گوییهای ترامپ بود.
** خطبههای نماز جمعه بستک
حجت الاسلام والمسلمین حمید بارانی؛ امام جمعه موقت شهرستان بستک با تبریک و گرامیداشت روز سرباز، گفت: یکی از کسانی که خودش را سرباز میدانست حاج قاسم سلیمانی بود، و همه ما سرباز مقام عظمای ولایت هستیم.
** خطبههای نماز جمعه اهل سنت بستک
سید سلیمان حسینی؛ امام جمعه اهل سنت بستک گفت: خداوند به انسان هشدار میدهد که اگر شما به لحاظ اقتصادی دچار مشکلی شدید، مجوز بی اخلاقی ندارید، لذا؛ جامعه برای رسیدن به آرامش به آدمهای خوب و حلال خور نیاز دارد.
** خطبههای نماز جمعه حاجی آباد
حجتالاسلام والمسلمین مهدی دُری امام جمعه حاجیآباد با اشاره به سخنان رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: ایران انرژی هستهای را برای توسعه، درمان، کشاورزی، صنعت و آینده کشور میخواهد.
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** خطبههای نماز جمعه جاسک
حجتالاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز، امام جمعه شهرستان جاسک، گفت: حضور گسترده و آگاهانه مردم در صحنه، توطئه دشمن برای ایجاد شکاف میان ملت و نظام را ناکام گذاشت.
** خطبههای نماز جمعه پارسیان
حجتالاسلام جواد اسماعیلنیا امام جمعه پارسیان با اشاره به برگزاری رزمایش جانفدای ایران افزود: این رزمایش مهمترین رخداد وحدتبخش و دشمنشکن است که با حضور همه اقشار مردم برگزار خواهد شد.
** خطبههای نماز جمعه سیریک
حجتالاسلام والمسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک گفت: مردم از مسئولان شهری انتظار دارند منابع و درآمدهای شهر را برای رفع مشکلات و بهبود سیمای شهری هزینه کنند.
** خطبههای نماز جمعه بشاگرد
حجت السلام حسین غلامی امام جمعه شهرستان بشاگرد گفت: راهی که امروز ملت ایران شروع کرد در سایه وحدت، ایمان و توکل به خدا به پیروزی ختم میشود.
** خطبههای نماز جمعه بندرخمیر
حجتالاسلام و المسلمین شعیب صالحی امام جمعه شهرستان خمیر گفت: دشمن باید بداند ایرانی سرخم کردن را نمیداند و تمدن چند هزار ساله او اجازه پذیرفتن شکست و سلطه پذیری را به او نمیدهد.
** خطبههای نماز جمعه هرمز
حجتالاسلام والمسلمین مسعود شهدوستی امام جمعه موقت هرمز با گرامیداشت روز سرباز، سربازان را مایه عزت دین و امنیت دانست و از رئیسجمهور برای بالا بردن تصویر رهبر انقلاب در نیویورک قدردانی کرد.
** خطبههای نمازجمعه اهل سنت هرمز
شیخ عبدالوهاب گلزاری امام جمعه اهل سنت جزیره هرمز با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت ملت ایران در جنگ تحمیلی با وجود کمبود آمادگی و تجهیزات، با سلاح ایمان و مقاومت در برابر دشمنان ایستاد.