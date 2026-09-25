عشایر دره‌شهر در دفاع مقدس هشت ساله و جنگ رمضان با مقاومت جانانه خود اجازه ندادند وجبی از خاک وطن به دست دشمن بیفتد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عشایر غیور دره‌شهر در طول هشت سال دفاع مقدس و جنگ رمضان، در کنار سایر رزمندگان اسلام ایستادند و با جانفشانی، دشمن متجاوز را زمین‌گیر کردند.

این قشر ایثارگر با از خودگذشتگی و فداکاری، نه تنها از خاک وطن دفاع کردند، بلکه پشتیبانی خود از نظام و انقلاب اسلامی را نیز به نمایش گذاشتند.

امروز بیش از ۱۱ هزار شهید عشایر، سند روشن دفاع این قشر از هویت ملی و ایستادگی آنان در برابر دشمنان است.

عشایر به‌عنوان قشری مولد، هم در سنگر تولید و هم در سنگر دفاع از وطن نقش مؤثری ایفا می‌کنند. آنان در جریان تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونیستی نیز جان‌فدای وطن شده‌اند و آماده نبرد با دشمن متجاوز هستند.