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عشایر درهشهر در دفاع مقدس هشت ساله و جنگ رمضان با مقاومت جانانه خود اجازه ندادند وجبی از خاک وطن به دست دشمن بیفتد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عشایر غیور درهشهر در طول هشت سال دفاع مقدس و جنگ رمضان، در کنار سایر رزمندگان اسلام ایستادند و با جانفشانی، دشمن متجاوز را زمینگیر کردند.
این قشر ایثارگر با از خودگذشتگی و فداکاری، نه تنها از خاک وطن دفاع کردند، بلکه پشتیبانی خود از نظام و انقلاب اسلامی را نیز به نمایش گذاشتند.
امروز بیش از ۱۱ هزار شهید عشایر، سند روشن دفاع این قشر از هویت ملی و ایستادگی آنان در برابر دشمنان است.
عشایر بهعنوان قشری مولد، هم در سنگر تولید و هم در سنگر دفاع از وطن نقش مؤثری ایفا میکنند. آنان در جریان تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونیستی نیز جانفدای وطن شدهاند و آماده نبرد با دشمن متجاوز هستند.