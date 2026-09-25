ملت ایران از حقوق خود عقبنشینی نمیکند
آیتالله دری نجفآبادی، نماینده ولیفقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک، در خطبههای نماز جمعه امروز سخنان رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را غرورآمیز و درسآموز خواند و تأکید کرد ملت ایران با وجود همه فشارها، ذرهای از حقوق حقه خود عقبنشینی نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی در خطبههای نماز جمعه اراک، سخنرانی رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را غرورآمیز توصیف کرد و گفت: این سخنان، صدای مظلومیت ملت ایران، رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ رمضان بود و نشان داد ملت بزرگ ایران با وجود فشارها، از حقوق حقه خود عقب نخواهد نشست.
آیتالله دری نجفآبادی با اشاره به مسئولیت سازمان ملل و شورای امنیت افزود: انتظار میرود سازمان ملل در برابر جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی مسئولانه عمل کند و عاملان جنایت، از جمله نتانیاهو و ترامپ، را به مراجع قانونی بینالمللی معرفی کند.
خطیب جمعه اراک در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته دفاع مقدس یادآور شد: این هفته یادآور مقاومت و ایستادگی مردان تاریخساز ایران در برابر رژیم بعث و حامیان آن است. با غیرت ملی، رهبری امام راحل و همت فرزندان انقلاب، حتی یک وجب از خاک ایران به دشمن واگذار نشد.
وی با اشاره به نقش جوانان در دوران دفاع مقدس گفت: اعتماد به جوانان غیرتمند، حتی جوانانی که آموزش نظامی ندیده بودند، از عوامل مهم مقاومت و پیروزی در برابر دشمن بود.
آیتالله دری نجفآبادی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در شرایط امروز اظهار داشت: مردان غیرتمند امروز نیز برای دفاع از عزت و امنیت کشور آمادهاند و باید با هوشیاری، آمادگی و آیندهنگری در برابر دشمن ایستادگی کرد.
امام جمعه اراک همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی، دانشآموزان را سرمایههای آینده کشور دانست و تأکید کرد: آموزش و پرورش باید در مسیر انقلاب حرکت کند و نسل امروز و فردا باید شجاع، فداکار، زمانشناس، تاریخشناس و دشمنشناس تربیت شوند.