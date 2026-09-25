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تیم پالایش نفت بندرعباس در هفته ششم لیگ برتر فوتسال کشور مقابل فولاد زرند کرمان به برتری پرگل دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، زرد پوشان هرمزگانی عصر امروز (۳ مهر) در سالن فجر بندرعباس با نتیجه ۴ بر یک تیم فولاد زرند کرمان را شکست دادند.
شاگردان علیرضا افضل با این برد با کسب ۱۶ امتیاز همچنان در جایگاه دوم جدول رده بندی باقی ماندند.
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دیگر نماینده استان، تیم فولاد هرمزگان در تبریز مقابل مس سونگون ورزقان با نتیجه ۳ بر یک مغلوب شد.
تیم فوتسال فولاد هرمزگان با کسب ۱۲ امتیاز همچنان در رتبه سوم جدول رده بندی باقی ماند.