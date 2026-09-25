تیم پالایش نفت بندرعباس در هفته ششم لیگ برتر فوتسال کشور مقابل فولاد زرند کرمان به برتری پرگل دست یافت.

برتری پرگل پالایش نفت بندرعباس مقابل فولاد زرند کرمان

برتری پرگل پالایش نفت بندرعباس مقابل فولاد زرند کرمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، زرد پوشان هرمزگانی عصر امروز (۳ مهر) در سالن فجر بندرعباس با نتیجه ۴ بر یک تیم فولاد زرند کرمان را شکست دادند.

شاگردان علیرضا افضل با این برد با کسب ۱۶ امتیاز همچنان در جایگاه دوم جدول رده بندی باقی ماندند.

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دیگر نماینده استان، تیم فولاد هرمزگان در تبریز مقابل مس سونگون ورزقان با نتیجه ۳ بر یک مغلوب شد.

تیم فوتسال فولاد هرمزگان با کسب ۱۲ امتیاز همچنان در رتبه سوم جدول رده بندی باقی ماند.