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نمایش رادیویی «آغاز نصرالله» به کارگردانی امیر زندهدلان، داستان پدر و پسری را روایت میکند که در میانه جنگ و حوادث امنیتی، با انتخابها و سرنوشت متفاوتی روبهرو میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این نمایش، باسل، رزمندهای سوری است که سالها پیش برای مبارزه با داعش به حزبالله پیوسته و در لبنان مانده است؛ اما پسرش وحید رؤیای مهاجرت و ساختن آیندهای دور از جنگ را دنبال میکند.
در ادامه داستان، وحید و دوستش امین گرفتار دام یک خبرچین میشوند و حوادثی تلخ، زندگی این خانواده را دستخوش تغییر میکند.
«آغاز نصرالله» روایتی از نبردی اطلاعاتی و عملیاتی است که در بستر حوادث منطقه و همزمان با ایام شهادت سید حسن نصرالله و عملیات وعده صادق ۲ روایت میشود.
فاطمه حسنوند نویسندگی، مهدیه تقیزاده تهیهکنندگی، محمدرضا قبادیفر افکتوری و محمدرضا محتشمی صدابرداری این نمایش را بر عهده دارند.
میرطاهر مظلومی، احمد هاشمی، مجید سهرابی، مهدی نمینیمقدم، فریبا طاهری، سیما خوشچشم، شیما جانقربان، فرشید صمدیپور، ماکان رضاییپور، علی زرینی، امیر زندهدلان و امیرعباس توفیقی در این نمایش ایفای نقش میکنند.
نمایش رادیویی «آغاز نصرالله» از چهارم مهرماه، ساعت ۲ بامداد از رادیو نمایش پخش میشود و تکرار آن همان روز ساعت ۱۰:۳۰ و ۲۰ خواهد بود.