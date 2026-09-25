معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی ارتش در بازدید از یگان‌ها و مواضع منطقه دوم دریایی ولایت جاسک گفت: دریادلان نیروی دریایی ارتش با قدرت به مأموریت حفاظت از سواحل مکران ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار جلیل مقدم معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی ارتش با حضور در منطقه دوم ولایت جاسک با حضور در میدان و مواضع مختلف منطقه دوم، میزان آمادگی این یگان‌ها را مورد ارزیابی قرار داد.

وی با اشاره به دیدار اخیر با خانواده‌های شهدای جنگ اخیر در استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: خانواده‌های معظم شهدا از نیروهای مسلح خواسته‌اند وارثان شایسته‌ای برای شهدا باشند و راه آنان را ادامه دهند.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی ارتش، با قدردانی از حضور و آمادگی کارکنان در شرایط سخت آب‌وهوایی افزود: آنچه امروز در بازدید از مواضع و یگان‌های منطقه دوم و تیپ‌های تابعه مشاهده شد، نشان‌دهنده روحیه بالا و آمادگی نیروها برای دفاع از مرزهای کشور است.

امیر دریادار مقدم ادامه داد: حضور نیروهای مسلح از سرباز تا فرماندهان در مرزهای جنوب شرق و سواحل مکران موجب شده است دشمن نتواند از این منطقه تهدیدی متوجه کشور کند و دریادلان نیروی دریایی ارتش با قدرت به مأموریت خود ادامه می‌دهند و از سواحل مکران صیانت می کنند.

معاون هماهنگ‌کننده نداجا همچنین با اشاره به جایگاه دفاع مقدس و نقش نیروهای مسلح در صیانت از کشور، گفت: امروز رزمندگان ایران اسلامی در جایگاهی مقدس از کشور دفاع می‌کنند و ملت ایران به ایستادگی و آمادگی آنان افتخار می‌کند.

در جریان این بازدید، معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی ارتش با حضور در میدان و مواضع مختلف منطقه دوم، میزان آمادگی نیروها و توان رزمی و عملیاتی یگان‌ها را ارزیابی کرد.