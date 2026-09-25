به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با هفته دفاع مقدس، جمعی از مردم شهیدپرور شهر اراک با حرکت کاروان خودرویی با خانواده‌های شهیدان ساجدی‌فر، سعیدی و محمدی تجدید میثاق کردند.

شرکت‌کنندگان در این برنامه با حضور در گلزار شهدای روستای امرآباد، با قرائت فاتحه و نثار شاخه گل، یاد شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم را گرامی داشتند.

بر اساس این گزارش، چهار عضو خانواده شهید ساجدی‌فر در ۲۵ اسفند بر اثر حمله ناجوانمردانه آمریکایی-صهیونیستی به روستای امرآباد به شهادت رسیدند.