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همزمان با هفته دفاع مقدس، جمعی از مردم شهیدپرور شهر اراک با حرکت کاروان خودرویی با خانوادههای شهیدان ساجدیفر، سعیدی و محمدی تجدید میثاق کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با هفته دفاع مقدس، جمعی از مردم شهیدپرور شهر اراک با حرکت کاروان خودرویی با خانوادههای شهیدان ساجدیفر، سعیدی و محمدی تجدید میثاق کردند.
شرکتکنندگان در این برنامه با حضور در گلزار شهدای روستای امرآباد، با قرائت فاتحه و نثار شاخه گل، یاد شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم را گرامی داشتند.
بر اساس این گزارش، چهار عضو خانواده شهید ساجدیفر در ۲۵ اسفند بر اثر حمله ناجوانمردانه آمریکایی-صهیونیستی به روستای امرآباد به شهادت رسیدند.