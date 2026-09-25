در هفته ششم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، پردیس شهید شیری قزوین در خانه با نتیجه ۶ بر یک برابر گیتی‌پسند اصفهان، مدافع عنوان قهرمانی، شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، در چارچوب هفته ششم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، تیم پردیس شهید شیری قزوین عصر امروز در سالن شهید بابایی میزبان گیتی‌پسند اصفهان بود.

در این دیدار، گیتی‌پسند اصفهان با ارائه بازی برتر موفق شد ۶ بار دروازه میزبان قزوینی را باز کند و پردیس شهید شیری هم یک گل به ثمر رساند.

در نهایت، این دیدار با برتری ۶ بر یک گیتی‌پسند اصفهان برابر پردیس شهید شیری قزوین به پایان رسید.